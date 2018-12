Ostercappeln. Eines steht fest: Die Krippe in der Ostercappelner St.-Lambertus-Kirche gehört zu Weihnachten einfach dazu. Dass die Figuren richtig platziert, das Dach des Stalles komplett ist und dass das alles pünktlich geschieht, dafür sorgt in der katholischen Kirchengemeinde ein Team von in diesem Jahr 15 Personen.

Wer meint, dass es die Krippe „immer schon gab“ liegt zwar insofern richtig, weil deren Geschichte in Ostercappeln bis in das Jahr 1900 zurückreicht, aber die Kirche ist bekanntlich deutlich älter. Wie die Ostercappelner vor gut 100 Jahren zu ihrer Krippe gekommen sind, wissen die heutigen Aufbauer nicht. Geplant ist aber, so Bernhard Diekhoff, alte Kirchenbücher daraufhin zu untersuchen. Franz Koll hat sich umgehört. Nach Angaben eines alten Ostercappelners sei die Krippe jedenfalls auch während des Zweiten Weltkriegs bis 1941 aufgebaut worden.

Aus Lindenholz

Die Fertigung der Figuren aus Lindenholz geht auf den Bildhauer Lukas Memken (1860-1934) zurück. Er soll zur damaligen Zeit sehr geschätzt und im Osnabrücker Raum für Krippen und Altäre zuständig gewesen zu sein. Nach 1945 wurde eine Restaurierung durch den Restaurator Wilhelm Wiegard, der in Ostercappeln lebte, erforderlich.

Hammerschläge in der Kirche

Wenn an einem Samstagmorgen in der Kirche Hammerschläge ertönen, dann hat das einen Grund. Die große Krippe benötigt Platz. Es entsteht ein Podest. Zunächst einmal schaffen die Helfer die unzähligen Teile, die für das Gesamtkunstwerk erforderlich sind herbei. Die Figuren stehen im Mittelpunkt. Aber bis sie platziert werden können, muss eines geschehen. Franz Koll verrät: „Das Christuskind bleibt bis Heiligabend in der Sakristei, wird erst dann in die Krippe gelegt.“

Prinzipiell wissen alle am Samstagvormittag, was zu tun ist. Fragen kommen aber trotzdem auf: „Gab es nicht einen Hirten, der ein Schaf auf den Schultern trägt?“ Und „Haben wir das sonst nicht anders aufgebaut?“ Es gab auch Jahre, so verrät einer der Aufbauer, in denen Fotos gefertigt wurden. Aber nach Vorlage wird in Ostercappeln nicht gearbeitet. Alle sind sich schnell einig, dass es nach einigen kleinen Korrekturen „so gut ist“.

Not macht erfinderisch

Feinarbeit muss ebenfalls sein. In den Stall wird Stroh geschüttet, die restliche Fläche wird mit Moos, Sand oder Rinde bedeckt. Die beiden letztgenannten Bestandteile sind noch ziemlich neu. Koll sagt: „2017 war es draußen so nass, dass kein Moos zu bekommen war. Die Alternativen kamen so gut an, dass sie bleiben.“ Moos hat er aber trotzdem vor etlichen Wochen geholt und trocken gelagert. Schließlich sollen die Figuren nicht feucht werden. Das bekäme weder dem Holz noch der Bemalung.

Ochs und Esel ergänzt

Die Krippe, wie sie auch zu Weihnachten 2018 in der St.-Lambertus-Kirche zu sehen ist, besteht aus einem (großen) historischen und einem deutlich neueren (kleinen) Teil. Seit dem Jahr 2005 gehören nämlich die Figuren von Ochs und Esel zur Krippe, die vorher nur als Reliefs vorhanden waren. Die Schnitzarbeiten übernahm Hugo Gerdemann aus Altenberge (Haren/Emsland). Möglich wurde die Anschaffung, weil die Ostercappelner Gemeindemitglieder dafür spendeten. Neben Maria, Joseph und dem Christuskind gehören die Heiligen Drei Könige sowie eine Standfigur mit Kamel und einem kleinen Jungen dazu.

Gut organisiert

Zwei Fragen gehören (mindestens) zur Krippe. Wo bleiben die Figuren außerhalb der Weihnachtszeit? Und: Wer ist dafür zuständig, dass alles pünktlich aufgebaut ist? Nummer eins wird so beantwortet: „Die Figuren bleiben in der Kirche, das reetgedeckte Haus wird unten im Pfarrheim eingelagert.“

Apropos eingelagert: Zum Tragen des Hauses werden vier Männer benötigt. Der Weg vom Pfarrheim zur Kirche wird mit Hilfe eines Traktors bewältigt. Anschließend sind Kraft und Geschick gefragt. Um das Kamel heile auf das Podest zu bekommen, fassen vier Männer an. Das führt zur Beantwortung der zweiten Frage.

Genrationsübergreifend

Über Generationen wird die Aufgabe des Krippenaufbaus weitergegeben. Der Kontakt entsteht unproblematisch, wenn Kinder staunend vor der Krippe stehen. „Dann werden junge Väter einfach angesprochen.“Das klappt ganz offenkundig. Auch über die katholische Jugend stoßen Helfer oder Helferinnen zum Aufbauteam. Entsprechend können ältere Helfer kürzertreten.

Schließlich gilt: „Zu Mittag muss die Krippe stehen.“ Den Aufbautermin kennen die Ostercappelner. Entsprechend geschieht es, dass morgens Familien mit kleinen Kindern in die Kirche kommen und zuschauen. Die Eltern verraten dem Nachwuchs: „Da bauen Männer die Krippe auf.“ Und vielleicht übernehmen die Kleinen von heute, wenn sie groß sind, selbst einmal diese Aufgabe – die Tradition soll schließlich fortgeführt werden.