Ostercappeln. Einstimmig hat der Rat der Gemeinde Ostercappeln in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan 2019 beschlossen. Der Etat sieht im Ergebnishaushalt, der maßgeblich für das alltägliche Handeln der Kommunen ist, ein Defizit von 192.000 Euro vor. Erträge von 14,743 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 14,935 Millionen Euro gegenüber.

Der Finanzhaushalt, in dem auch die kommunalen Investitionen ausgewiesen sind, weist Einzahlungen von 19,43 Millionen und Auszahlungen von 19,52 Millionen Euro auf. „Die Verwaltung hat in den vergangenen Jahren das geplante Minus immer in ein Plus umwandeln können. Darauf setzen wir auch im Jahr 2019“, sagte Alexander Wagenleitner (CDU).

Steigende Gewerbesteuereinnahmen

Grund für den Optimismus. Dank insgesamt guter Konjunktur und steigender Gewerbesteuereinnahmen hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren sogar Überschüsse erzielt. Der Überschuss 2007 könnte sogar noch steigen, wenn der Landkreis die vom Kreistag zugesagten zusätzlichen Mittel für den Bereich Kinderbetreuung überweist.

Die Zielvereinbarung

Rückblick: Die Gemeinde hat sich in 2013 aufgrund ihrer Finanzschwäche gegenüber dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Osnabrück in einer Zielvereinbarung dazu verpflichtet, die bis dahin angefallenen Altfehlbeträge vollständig abzubauen und dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Gegenzug wurden der Gemeinde Ostercappeln in 2013 Entschuldungshilfen in Höhe von 3,12 Millionen Euro gewährt. 2016 wurden der Gemeinde Ostercappeln zusätzlich 400.000 Euro bewilligt.

Die Altfehlbeträge sind zum 31. Dezember 2015 vollständig abgebaut worden. Mit den Jahresabschlüssen 2015 bis 2017 konnte sogar eine Überschussrücklage gebildet werden. Diese kann verwendet werden, um gegebenenfalls den Etat 2019 auszugleichen. Ostercappeln wird also wieder eine „schwarze Null“ schreiben. Der Jahresabschluss 2017 weist ein Plus von 1,4 Millionen Euro aus.

Besser als vor ein paar Jahren

„Der Gemeinde Ostercappeln geht es finanziell besser als vor ein paar Jahren“, stellte Frauke Hampe (SPD) fest. Die Kommune verfüge nun wieder einen finanziellen Spielraum. Wo investiert die Gemeinde 2019? Die Sanierung und Erweiterung von Kindertagesstätte beginnt im nächsten Jahr. Ein zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) soll in Ostercappeln gebaut und Haltestellen barrierefreie gestaltet werden. Das Rathaus soll auch erweitert werden.

Umfangreiche Aufgaben

Bürgermeister Rainer Ellermann mahnte auch für die kommenden Jahre strikte Ausgabendisziplin. Auch ein weiteres Bemühen um die Verbesserung der Einnahmesituation sei erforderlich. „Umfangreiche Aufgaben stehen vor der Tür“, sagte Ellermann. Vor allem der Ausbau der Kinderbetreuung werde ein finanzieller Kraftakt. Bis auf einen bescheidenen Zuschussbetrag vom Bund blieben die Kommunen auf den Kosten sitzen. „Hier lässt uns das Land völlig allein“, so Ellermann. Noch schwieriger werde es, wenn – wie derzeit in Hannover überlegt werde – die Kinderzahl je Gruppe gesenkt werden solle, um die Qualität der Betreuung noch weiter zu verbessern. Woher das hierfür zusätzliche Personal und die Räumlichkeiten kommen sollten, werde aber nicht gesagt...

Breitband und Mobilfunk

Ein Aspekt, den auch Erik Ballmeyer (CDU) ansprach. „Erkennbar werden die von den Kommune zu tragenden Aufgaben nicht kleiner, sondern kontinuierlich größer“. Ostercappeln müsse aber weiter investieren. „Der Einsatz kommunaler Mittel wird erforderlich bleiben um weiter zu kommen und hier im ländlichen Bereich Chancengleichheit für Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Dazu gehrören auch der Breitbandausbau und der Mobilfunk, wo jahrelang Versäumtes nachgeholt werden müsse.