Ostercappeln. Mit dem Luftballonstart der Kinder ist die Ostercappelner Kirmes im September worden. Im Bürgersaal der Gemeinde konnten die Mädchen und Jungen, deren Ballons den weitesten Weg zurückgelegt hatte, ihre Preise entgegennehmen.

Viele Kinder haben sich 2018 am Wettbewerb beteiligt und ihre Luftballons auf die Reise geschickt. „Das Wetter war gut und entsprechend viele Ballons haben durchgehalten“, berichtete Rainer Ellermann, Bürgermeister und Vorsitzender des Kirmes-Arbeitskreises. Marktmeisterin Lisa Stieve und Arbeitskreis- und Ortsratsmitglied Karl-Heinz Stosiek assistierten Ellermann bei der diesjährigen Siegerehrung.

Karten zurückgeschickt

Wie weit fliegt wohl so ein Ballon, bevor ihm die Puste ausgeht?“, fragte Ellermann. Sehr weit, das wurde bei der Sichtung der zurückgeschickten Karten deutlich. Klar wurde auch, aus welcher Richtung der wind bei Kirmesauftakt vor wenigen Monate wehte. Nämlich aus Westen. Die Ballonlandestellen liegen in nordöstlicher Richtung. Antwortkarten kamen unter anderem aus Winsen, Stolzenau, Wietze und Eschede in Ostercappeln an.

350 Kilometer entfernt

Die längste Strecke schaffte ein Luftballon, der in Brandenburg an der Havel landete. Die Stadt liegt rund 350 Kilometer entfernt vom Startpunkt. Alle eingeladenen Mädchen und Jungen erhielten ein Präsent: eine Tasche mit Malblock, Kirmes-Lebkuchenherz, Luftballon und anderem mehr. Außerdem einen Umschlag mit einem Ostercappelner Gutschein. Der Unterschied: Die drei Erstplatzierten können sich über einen Gutschein mit etwa höherer Wertigkeit freuen.