Venne. Im Gewerbegebiet an der B 218 errichtet das Unternehmen Häcker Küchen auf einer Fläche von mehr als 20 Hektar Europas modernstes Produktionswerk. Das ist die größte Investition in der Firmengeschichte.

Am neuen Produktionsstandort in der Gemeinde Ostercappeln werden rund 450 Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeiten laufen auf vollen Touren. Baustart war im September. Zunächst wurde jede Menge Mutterboden abgefahren. Inzwischen ist die Fläche eben, und die ersten Gebäudeteile wurden errichtet. Der Produktionsstart ist für den Herbst 2020 vorgesehen. Über den Ablauf des Bauvorhabens will die Firma die Öffentlichkeit informieren und Fragen beantworten.

Voraussichtlicher Termin ist im März, wenn die nächste Sitzung des Ortsrates stattfindet. Unter der Internetadresse http://bremerbau.nacura.de/Paderborn/A18081_Haecker_Venne.jpg können Interessierte den Baufortschritt verfolgen.