Ostercappeln. Ostercappeln. Ins Restaurant geht man, um es sich schmecken zu lassen – oder nicht selber kochen zu müssen. Aber kennen Sie eigentlich die Köche, die für Sie die Messer schwingen? Wir stellen in einer Serie Köche aus dem Wittlager Land vor. In Teil 7 erklärt Henri Stuckert von „Feuer und Flamme“, warum Flammkuchen essen auch Entspannung bedeutet.

All you can eat – Essen so viel, wie man möchte: Das klingt für viele Restaurantbesucher verlockend, aber auch ein wenig nach Stress. Schließlich kann meist keiner wirklich so viel essen, wie er oder sie eigentlich probieren möchte. Für Henri Stuckert, Küchenchef im Ostercappelner Flammkuchenhaus „Feuer und Flamme“, wird die Arbeit jedoch entspannter, je mehr Gäste sich für diese Variante entscheiden. „Bestellt jeder für sich ein Gericht, kann es stressig werden. Bei „All you can eat“ landen nur ein bis zwei Flammkuchen auf dem Tisch, an denen sich alle bedienen, während ich die nächsten vorbereite“, sagt der 24-Jährige.

In geselliger Runde

Wenn beim Besuch im Flammkuchenhaus sich alle vom selben Teller bedienen, sei die Atmosphäre gleich viel lockerer, geselliger, entspannter. „Flammkuchen isst man einfach zusammen“, sagt Stuckert. Und genau dieses Gefühl komme auch bei ihm in der Küche an.

Seine Ausbildung zum Koch begann der Ostercappelner beim Vorgänger des „Feuer und Flamme“: dem Plan B. Wegen Reibereien mit dem Chef beendete er seine Lehrjahre jedoch in Osnabrück im Restaurant „Tatort Engels“. „Die Arbeit dort war etwas völlig anderes“, erinnert sich Stuckert. „Dort haben wir sehr hochklassiges Essen mit vielen Details zubereitet und die Karte täglich gewechselt.“

Seit vier Jahren ein Team

Nach der Ausbildung zog es ihn dann aber doch zurück nach Ostercappeln. Hendrik Jenkner, der in der Zwischenzeit aus dem Plan B das Flammkuchenhaus gemacht hatte, kannte er schon seit dem Anfang seiner Ausbildung – und das Angebot für eine Festanstellung kam prompt. Seit vier Jahren schmeißen Jenkner und Stuckert jetzt schon gemeinsam den Laden. „Ich kann mich hier in der Küche sehr kreativ austoben“, sagt Stuckert. „Klar hat Hendrik als Inhaber das letzte Wort aber das meiste entscheiden wir gemeinsam oder er lässt mir freie Hand.“

Genau diese Freiheit weiß Stuckert an seinem Job in Ostercappeln zu schätzen. „Während meiner Ausbildung habe ich oft von anderen gehört, dass ich als Koch rumkommen und die Welt sehen muss“, sagt er. Im Moment habe er aber nicht das Gefühl, irgendetwas zu verpassen. Mit seinem Arbeitsplatz sei er vollkommen zufrieden. „Und ich bin ja noch jung. Die Welt bereisen, kann ich immer noch, wenn mir danach ist.“

Saisonale Besonderheiten

Bis dahin entwickelt Stuckert besonders gerne eigene kulinarische Ideen für das Flammkuchenhaus: „Jede Woche haben wir eine andere Suppe und einen neuen Nachtisch auf der Karte.“ Dabei orientiert er sich an saisonalen Besonderheiten. Zuletzt hatte er beispielsweise passend zur Adventszeit eine Spekulatius-Pastete auf die Nachtischkarte gesetzt. Die Flammkuchen seien zwar das Kerngeschäft des Restaurants, trotzdem würden die Gäste wegen der Abwechslung kommen, da ist sich Stuckert sicher.

Saisonale Varianten gibt es schließlich auch bei der Elsässer Spezialität. „Der Renner ist momentan der Wilde-Flammkuchen mit Grünkohl und Rotwildmettwurst von der örtlichen Jägerin“, erklärt der Küchenchef. Sein eigener Favorit kommt jährlich im Frühling auf die Karte: Mit Bärlauch, Speck und Zwiebeln wird dann der Teig belegt. „Oft fragen die Gäste, wann es wieder an der Zeit für einen bestimmten Flammkuchen ist“, sagt der Ostercappelner. Und sollte ein Gast doch einmal nicht den passenden Flammkuchen bei „Feuer und Flamme“ finden, hat Stuckert immer noch seinen Tapas-Teller im Angebot.