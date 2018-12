Venne. „Ich freue mich, dass das Repertoire christlicher Lieder beim Männerchor Venne in den vergangenen Jahren gewachsen ist“, meinte Pastor Boehnke bei der kirchlich-kommunalen Seniorenadventsfeier im Gasthaus Linnenschmidt mit einem Augenzwinkern.

Die Sänger aus dem Venner Land hatten zuvor Lieder wie „Advent ist ein Leuchtturm in der Nacht“ oder „Gloria in excelsis Deo“ erklingen lassen. Damit war dann aber (anders als angekündigt) noch nicht Schluss. Vielmehr erlebten die Zuschauer, wie zwei der Sänger zu Akkordeon und Saxofon griffen und das „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ zu hören war. Böhnke: „Ich glaube, wir sind gerade Zeuge einer Premiere geworden.“

Gemeinschaft ist ein Schatz

Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer nahm die Zuhörer in seinem Grußwort mit auf eine Reise nach Japan. Dort habe es ihn beeindruckt, wie die Menschen dort lebten. Gleichzeitig sei ihm bewusst geworden, welchen Schatz die Venner Dorfgemeinschaft für jeden einzelnen bedeute. Das merke man erst, wenn man in einer riesigen Masse untergehe. Die Senioren forderte Ballmeyer auf: „Leben Sie den Geist, der in Venne herrscht vor und tragen Sie ihn weiter.“ Und zu den schönen Gemeinschaftsveranstaltungen in Venne gehöre eben auch der Seniorenadvent. Dabei werde vielen bewusst: „Wir kennen einander noch – und reden miteinander.“

Auf die Arbeit, die in Japan für viele Menschen an erster Stelle stehe, ging auch Pastor Bodo Boehnke ein. Er verwies darauf, dass „unser Gott“ für Freiheit stehe, auch für die Freiheit, den gewünschten Beruf zu ergreifen. Eine solche Freiheit sei längst nicht überall selbstverständlich.

Bühnenprogramm

Dass sich die Venner untereinander kennen, wurde auch deutlich, als die Sänger des Männerchores die Bühne verließen und auf dem Weg nach draußen an dem einen oder anderen Tisch stoppten, Hände schüttelten und Grüße austauschten. Zwei weitere Punkte rundeten das Bühnenprogramm ab. Da waren der Auftritt der Sweat Cilly Girls der Karnevalsabteilung des TSV Venne und der der Regenbogenkinder.

Wer sind die Ältesten?

Und dann galt es, eine wichtige Frage zu klären. Wer waren die ältesten Männer und Frauen im Saal, die mit Präsenten bedacht werden würden? Der Pastor meinte in Richtung des Vorbereitungsteams, zu dem Ute Bühning, Nadine Knipper, Kerstin Strohbecke und Michaela Dojan gehören, und des Ortsbürgermeisters: „Habt ihr schon im Blick, wer die Ältesten sind?“ Prinzipiell kamen zwar bestimmte Kandidaten in Frage, aber sicherheitshalber zählte Boehnke von 100 rückwärts und setzte darauf, dass sich die Richtigen melden würden.

Das klappte. Spitzenreiterin bei den Frauen war mit 96 Jahren Emmi Laumerich gefolgt von Elfriede Wisniewski (95) und Leni Bockbreder (93). Bei den Männern reichten für Friedel Bockbreder 91 Jahre für Platz eins. Mit 88 Jahren und jeweils einigen Monaten mehr oder weniger folgten Artur Ficht und Heinz Schröder.

Mit Akkordeonbegleitung

Flexiblel hinsichtlich der Auswahl der weihnachtlichen Lieder, der Auftrittszeitpunkte und sogar der Tonlage zeigte sich Ernst Thörner auf dem Akkordeon. Mit Instrumentalbegleitung singt es sich schließlich gleich noch einmal so gut. Hinzu kam, dass auf den Tischen Textbücher auslagen. Da gab es keine Ausrede mehr...