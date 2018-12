Ostercappeln. Die Erschließungsarbeiten im neuen Wohnbaugebiet „Im Haferkamp“ in Ostercappeln sind abgeschlossen. Die Vermarktung läuft. In Kürze kann auf dem Areal mit dem Bau der ersten Gebäude begonnen werden.

41 Grundstücke umfasst das Baugebiet. Die Größen variieren zwischen 529 und 950 Quadratmetern. Das neue Areal liegt oberhalb der Venner Straße Richtung Schwagstorf und schließt westlich an das Baugebiet „Im Harenfelde“ an.

Niedersächsische Landgesellschaft

Die Firma Koldewei Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG aus Schwaförden im Landkreis Diepholz hat die Erschließungsarbeiten in den vergangenen Monaten ausgeführt. Die Niedersächsisches Landgesellschaft (NLG) übernimmt die Vermarktung des Neubaugebietes. Die NLG hatte in Abstimmung mit der Gemeinde Ostercappeln die Fläche erworben.

Mehr als 70 Interessenten

Die Nachfrage nach Bauland ist weiterhin unverändert stark. Für die 41 Grundstücke habe sich bereits mehr als 70 Interessenten beworben. „Diesen Bewerbern wurde bereits ein Exposé zugesandt. Derzeit läuft die zweite „Bewerbungsphase“.

Insgesamt verlief die Erschließung des Gebiets problemlos. Alle Beteiligten hätten sehr gut zusammen gearbeitet, stellte NLG-Geschäftsstellenleiter Hartmut Tepe fest. Und auch die Kommunalpolitik ist zufrieden. Ortsbürgermeister Peter Kovermann ist froh, dass in der Ortschaft nun ein Baugebiet zur Verfügung steht und junge Familien in Ostercappeln eine Heimat finden.

In allen drei Ortschaften

Mit dem Gebiet „Haferkamp“ stehen in allen drei Ortschaften Wohnbauflächen zur Verfügung. 35 Bauplätze befinden sich auf dem Areal des Venner Erlengrunds, das an die vorhandene Bebauung nördlich der Bgm.-Bergmann-Straße anschließt. Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) kümmert sich auch hier um die Vermarktung. Die Fläche ist rund vier Hektar groß. Die Grundstücksfläche variiert dort zwischen 584 und 1628 Quadratmeter. Die ersten Häuser werden bereits errichtet.

Die ersten Wohnhäuser

Im Gebiet „Knolls Wiesen“ in Schwagstorf werden ebenfalls schon die ersten Wohnhäuser gebaut. Die Vermarktung des Wohnbaugebietes hat die Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage (KSG) übernommen. Auf der e 2,5 Hektar großen Fläche im Bereich Graf-Stauffenberg-Straße/Hügelstraße nahe des Mittellandkanals befinden sich 27 Baugrundstücke.

Ein weiteres Neubaugebiet ist in Planung. Der Verwaltungsausschuss hatte im Sommer die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 65 „Bergfrieden“ beschlossen. Dieses Gebiet ist rund drei Hektar groß. Nach einem ersten Entwurf könnten dort etwa 35 Wohnhäuser auf Grundstücken mit Größen von rund 570 bis 1500 Quadratmetern errichtet werden. Zudem ist im Süden des Areals Richtung Bundesstraße die Anlage eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen.