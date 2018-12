Schwagstorf. Alle Jahre wieder begeben sich Spielmannszuges und der Blaskapelle Schwagstorf daran, die Mitbürger auf Weihnachten einzustimmen. Termin ist der 23. Dezember 2018 – der vierte Adventssonntag.

Es spricht für sich, dass Plätze in der rund 300 Besucher fassenden Marienkirche in Schwagstorf regelmäßig rar sind. Da ist Zusammenrücken angesagt. Ebenfalls eine gute Idee: Zeitig kommen und sich den richtigen Platz aussuchen. Aber: Da gibt es garantiert viele Nachahmen.

Traditionelles Konzert

Die Vorbereitungen für das inzwischen 17. Weihnachtliche Konzert des Spielmannszuges und der Blaskapelle Schwagstorf laufen auf Hochtouren. Die Musiker laden zum Sonntag, 23. Dezember 2018, 18 Uhr in die Kirche St. Marien in Schwagstorf zu ihrem traditionellen Konzert ein. Auch in diesem Jahr wird wieder ein buntes Programm aus Musik, Gesang und Literatur geboten.

Literatur zwischen den Tönen

Auf das Fest wird gleichermaßen mit besinnlicher Musik sowie traditionellen und modernen Weihnachtsliedern eingestimmt. Eine Lesung von Angelika Riese unter der Überschrift „Literatur zwischen den Tönen“ sorgt neben den dargebotenen Musikstücken für literarische Abwechslung.

Spende erbeten

Und wie bei den Vorgängerkonzerten gilt auch 2018 die Aussage von Dirigent Marcus Strootmann: „Alle sitzen hier, weil es ihnen eine Riesenfreude bereitet, gemeinsam etwas zu tun.“ Statt Eintrittsgeld wird übrigens um eine Spende gebeten.