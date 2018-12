Ostercappeln. Im September fand die 352. Auflage der Ostercappelner Kirmes statt. Im kommenden Jahr wird die Großveranstaltung ein neues Gesicht erhalten. Änderungen im Ablauf sind geplant.

Die wichtigste Neuerung: der traditionsreiche Kirmesmontag entfällt. „Nach Absprache mit dem Ortsrat Ostercappeln soll die Kirmes 2019 erstmalig nicht mehr am Montag, sondern von Freitagnachmittag bis Sonntagabend durchgeführt werden“, erläutert Bürgermeister Rainer Ellermann, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises Kirmes ist.

Kein Montag mehr

Ostercappeln passt sich damit anderen Veranstaltungen in der Region an. So wurde der Bohmter Markt 2018 ebenfalls erstmals ohne den Veranstaltungsmontag organisiert. Der Verzicht auf diesen Tag hat einen simplen Grund. Die Besucherresonanz an den Montagen ist seit Jahren rückläufig.

Die Organisatoren suchen übrigens einen neuen Festwirt. Klaus Niemann steht nach 20-jähriger Tätigkeit ab dem kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Auftakt nun freitags

Mit dem Auftakt am Freitag beginnt die Kirmes in Ostercappeln allerdings eher. Bislang sind die Ostercappelner mit dem traditionellen Luftballonstart neben der Raupenbahn immer Samstagmittag in die Veranstaltung gestartet. Wie das genaue Programm 2019 aussehen soll, darüber berät der Arbeitskreis auf einer Sitzung am Mittwoch, 19. Dezember. Neues Mitglied in diesem Gremium ist Judith Rother.

Rund um St. Lambertus

Was bleibt, ist auf jeden Fall der Schauplatz des Geschehens, nämlich der Kirchplatz rund um St. Lambertus sowie die angrenzende Gartenstraße. Dort – auf dem neuen Parkplatzareal – soll auch künftig das große Kirmeszelt aufgebaut werden.