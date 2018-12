Ostercappeln. Am Mittwoch, 19. Dezember, findet von 14 bis 18 Uhr wieder der Wochenmarkt auf dem Kirchplatz Ostercappeln. Auch der Reparaturtreff im Haus Nr. 4 ist an diesem Nachmittag von 14.30 bis 16.30 Uhr wieder geöffnet.

Auf dem letzten Wochenmarkt des Jahres 2018 auf dem Kirchplatz lädt der Ortsrat ein zu einem Heißgetränk und einer Bockwurst aus der Hand ein. Der Ortsrat beteiligt sich am Mittwoch mit einem eigenen Stand am Marktgeschehen.

Besucher und Beschicker

„Wir möchten uns bei den Wochenmarktbeschickern und den treuen Wochenmarktbesuchern herzlich bedanken. Aber auch den vielen Ehrenamtlichen der Vereine und Verbände, die 2018 wieder Großes geleistet haben, gilt unser Dank“, so Ortsbürgermeister Peter Kovermann.

Zauber der Adventszeit

„Weihnachtlicher Glanz im Ostercappelner Ortskern, wohin man auch schaut. Lassen Sie sich vom Zauber der Adventszeit und vom Ostercappelner Wochenmarkt begeistern. Die Mitglieder des Ortsrates freuen sich auf Ihren Besuch“, so der Ortsbürgermeister.

Ein erfolgreiches Jahr

Zum letzten Mal in diesem Jahr heißt es wieder am Mittwoch am Kirchplatz im Haus Nr. 4: „Reparaturtreff des Vereins Starkes Dorf geöffnet“. Die Aktivisten blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Aktivisten? Auf jeden Fall: Stehen sie doch einmal an vorderster Front beim Schutz der Umwelt. Ob Fahrräder, Möbel, Nähsachen, Kleidung, Elektrogeräte oder Sonstiges, die ehrenamtlich organisierenden und arbeitenden Reparateure geben im Haus der St.-Lambertus-Gemeinde ihr Bestes. In Zusammenarbeit mit Bürgern des Wittlager Landes konnten viele Gegenstände vor der endgültigen Entsorgung auf Müllhalden bewahrt werden.

Verbraucher informieren

Zum anderen schaffen sie es, Verbraucher zu informieren und zu sensibilisieren, dass der Mensch heute über seine Verhältnisse lebt, mehr Ressourcen vergeudet, als die Erde langfristig bereitstellen kann. „Das sind Aktivitäten im Sinne weltweit agierender Umweltschützer, deren Ziel es ist, den Wert von Produkten so lange wie möglich zu erhalten“, so das Starke Dorf.