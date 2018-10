Ostercappeln. Nach den großartigen Vorjahreserfolgen hatte das ehrenamtliche Team der Bücherei im katholischen Pfarrheim in Ostercappeln jetzt zur dritten Auflage eines Vorleseabends Jung und Alt eingeladen.

Das Motto: „Ich lese aus meinem Lieblingsbuch vor! Eine Buchvorstellung der besonderen Art“ gestalteten Angelika Weiß, Ursula Rahe, Ronny (Mario Mosel) und René (Daniel Koppitz) – die Cappeln Cops – zeitweise so humorvoll, dass nur noch die Lachtränen flossen.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

„Damit haben wir schon eine Tradition gegründet“, meinte Angelika Otte, eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Bücherei. Und: „Wir sind heute nicht in der Bücherei, sondern im großen Saal. Weil die Resonanz so gut war“, freute sie sich, dass das Pfarrheim mehr als gefüllt war. Wie in den beiden vorhergehenden Jahren habe es erneut hervorragend geklappt, „dass wir wieder Vorleser gewinnen konnten.“

In der zweiten Pubertät

Den Start machte Angelika Weiß, die Auszüge aus dem Buch „50 Plus – Willkommen in der 2. Pubertät“ von Jacqueline Schober las. Mit dieser Lektüre könne sie sich sehr gut identifizieren, gab Weiß zu, die in die Runde blickte und sagte: „Hier sind viele Frauen unter 40 dabei; die hören gleich, was auf sie zukommen kann. Dann gibt es viele Frauen in meinem Alter – die leiden mit mir. Und die Damen, die über 60 sind, die werden zustimmend und wohlwollend nicken.“

Kurze Zeit später las sie: „Wir mit 50 Plus haben so viele Vorteile im Leben, dass so mancher Jungspund blass vor Neid werden kann.“ Während Angelika Weiß die zahlreichen Vorteile, wie nicht mehr knackig, sondern weich und kuschelig, vorstellte, rollten schon bald die Lachtränen und zum Schluss hin lagen einige im wahrsten Sinn des Wortes „fast unter ihren Stühlen.“

Ein Internet-Phänomen

Diese fröhliche Heiterkeit setzte sich mit Ursula Rahe fort, die von Renate Bergmann „Wer erbt muss auch gießen“ vorstellte. Dahinter steht Torsten Rohde, dessen Twitter-Account @RenateBergmann, der vom Leben einer Online-Omi erzählt, sich schnell zum Internet-Phänomen entwickelte. So folgten nach „Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker“ unter dem Pseudonym Renate Bergmann zahlreiche weitere erfolgreiche Bände und ausverkaufte Tourneen. Die Online-Omi Renate ist mit 82 Jahren nämlich immer noch vergnügt und rüstig und beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens. „Renate Bergmann ist die Omi, wie wir alle haben, hatten oder gerne hätten: liebenswert, schrullig, ein bisschen anstrengend und von altmodischem Charme. Auf jeden Fall zum Knuddeln“, erklärte Ursula Rahe

„Cappelner Komplott“

In der Pause sorgten dann die Mitglieder der Theatergruppe „Cappelner Komplott“ für eine Überraschung. „Wir haben eine ganz stolze Summe mit unseren Theaterauftritten zusammenbekommen, die wir der Bücherei spenden wollen“, sagte Daniel Ahlert, der mit seinen Mitstreitern einen überdimensionalen Scheck über 700 Euro überreichte. „Wir würden das Geld gerne nutzen, um in nächster Zeit eine größere Autorenlesung anzubieten“, gab Angelika Otte gleich bekannt, wofür die Summe verwendet wird.

Bekannte Poetry-Slammer

Den zweiten Teil gestalteten Ronny und René, die „Ein Kanake sieht rot“ von Sulaiman Masomi zum Besten gaben. Der bekannte Poetry-Slammer mit „Migrationshintergrund“ hat dort seine Best-of-Sammlung zusammengefasst, die zehn Jahre Bühne vereint. Worte, die das Publikum urkomisch, bitterböse, manchmal auch direkt ins Gewissen trafen.

Zum krönenden Abschluss las das Quartett noch zwei Szenen aus dem Theaterstück „König Ödipus“ von Bodo Wartke. Und ein Glas Wein sowie ein Imbiss in der Bücherei und Live-Musik von Zilli Hünniger, Saxofon, und Anne Sander-Mühl, Klavier, rundeten den gemütlichen Abend mit lustigen und nachdenklichen Texten ab.

Die Öffnungszeiten

Wer ebenfalls der Bücherei einen Besuch abstatten möchte, um sich wieder mit Lesestoff einzudecken: Sie ist mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet.