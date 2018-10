Ein Raum für Kinder und Jugendliche in Schwagstorf MEC öffnen

Pfarrer Franz-Josef Rahe segnete den neuen Raum im Pfarrheim. Foto: Helge Holz

Schwagstorf. Was lange währt, wird endlich gut. Gut 32 Jahre hat es gedauert bis ein geeigneter Raum für Kinder und Jugendliche in Schwagstorf gefunden wurde. Jetzt konnte dieser Treff im Pfarrheim an der St.-Marien-Kirche eingeweiht werden.