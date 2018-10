Ostercappeln. 2016 wurde die Dorfregion Ostercappeln in das Programm der Dorfentwicklung aufgenommen. Bis zum Jahr 2024 können öffentliche und private Vorhaben finanziell gefördert umgesetzt werden. Welche Vorhaben sind im kommenden Jahr geplant?

Die Gemeinde Ostercappeln hat zum Stichtag 15. September mehrere Anträge für öffentliche Projekte auf den Weg gebracht. Zuständig ist das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL). „Darüber hinaus sind noch 13 private Anträge aus der Gemeinde beim ArL eingereicht worden“, so Bürgermeister Rainer Ellermann. Was eine gute Beteiligung sei.

Jugendtreff Ostercappeln

Größtes Vorhaben, das im nächsten Jahr in der Gemeinde realisiert werden soll – falls ein positiver Förderbescheid zugestellt wird – ist die Sanierung der Indoor-Multifunktionshalle. Das ist die alte Turnhalle an der Ludwig-Windthorst-Schule, in der unter anderem der Jugendtreff (JIM) Ostercappeln untergebracht ist. Knapp eine Million Euro sind dafür an Kosten veranschlagt.

Rund 150.000 Euro sind beantragt für Maßnahmen zum Erhalt der historischen Venner Mühle. Ein Förderantrag ist auch gestellt worden für die Erstellung eines 15-Pfosten-Speichers auf dem Gelände des Eisenzeithauses am Knostweg in Venne. Wie berichtet, ist auch der Erlös der diesjährigen Adventskalenderaktion des Lions Club Wittlager Land für dieses Vorhaben bestimmt.

Das Ehrenmal in Hitzhausen

Weitere, kleinere Summen sind für die Platzgestaltung am Ehrenmal in Hitzhausen, den Fließgewässerlehrpad in Venne, ein touristisches Beschilderungskonzept, die Beleuchtung des öffentlichen Raumes in Hitzhausen und eine radtouristische Dümmeranbindung beantragt worden. Für diese Maßnahme nist ein Fördersatz von 90 Prozent möglich. Mit 73 Prozent der Kosten gefördert werden könnte der Ausbau der Bohmter Straße in Schwagstorf, der ebenfalls zu den Wunschprojekten 2019 gehört. „Wir rechnen mit einem Bescheid Ende März“, so Ellermann. Dann ist klar, wie viele und welche der Projekte bezuschusst werden.

In die Dorfregion

In den vergangene Jahren konnten bereits zahlreiche öffentliche nd private Vorhaben in der Gemeinde Ostercappeln verwirklicht werden. Bislang sind nach Mitteilung des ArL rund 4,5 Millionen Euro Fördermittel in die Dorfregion geflossen“.

An größeren öffentlichen Vorhaben wurde im Rahmen des Programms zunächst die Ortsdurchfahrt Venne neu gestaltet, die Mehrzweckhalle Schwagstorf umfassend saniert (heute das Veranstaltungszentrum) sowie der Kirchplatz Ostercappeln barrierefrei gestaltet. 2017 wurden dann weitere Maßnahmen bewilligt. Unter anderem die Sanierung des Bürgersaals Ostercappeln, der vor Kurzem währen des Besichs der Delegation aus der polnischen Partnergemeinde Olzstynek eingeweiht werdrn konnte.

Venner Aussichtsturm

Außerdem die Gestaltung der Gartenstraße und einer angrenzenden Multifunktionsfläche in Ostercappeln, die Sanierung des Aussichtsturms Venne, Ausbau und Sanierung des Lutterdamms mit Mitteln des ländlichen Wegebaus sowie Parkplatzanlage und Bau eines barrierefreien Toilettenhauses am Venner Eisenzeithaus.

Ein Vorhaben, das Ende Oktober fertiggestellt und abgerechnet wird, ist die Aufwertung der kleinen Waldfläche „ Nüllenbusch“ im Bereich der Gartenstraße. Dafür hatte der Verein „Starkes Dorf Ostercappeln“ einen Förderantrag gestellt.