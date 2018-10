Die ‚Dienstagsarbeitsgruppe‘ mit Ronald Bornemann (r.) und Baumeister Kurz Neuenfeldt (sitzend), die die neue Schutzhütte am Windthorst-Parkplatz in Ostercappeln aufbaute. Foto: Christa Bechtel

Ostercappeln. Da strahlten die Handwerker vom Verschönerungsverein Ostercappeln mit der Sonne um die Wette. Denn mit viel Liebe zum Detail und in etlichen Arbeitsstunden hatten sie in den letzten Monaten eine neue Schutzhütte am Windthorst-Parkplatz in Ostercappeln gebaut. An diesem Morgen wurde sie im Beisein zahlreicher Mitglieder und Gäste eingeweiht.