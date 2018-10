Venne. Als Kind hatte sich der heute 23-jährige Hendrik Erichsen aus Venne schon immer einen Hund gewünscht. Diesen Wunsch konnten seine Eltern damals aber noch nicht mit ihm teilen. Wer sollte sich um das Tier kümmern?

Damals waren beide Elternteile berufstätig. Schweren Herzens hatte Hendrik verstanden. Aber sein Wunsch nach einem eigenen Hund war bei dem inzwischen 22-jährigen immer vorhanden. Der Zufall spielte dann Regie, als Hendrik 2017 auf eine Hundehalterin in Bielefeld aufmerksam wurde, die Drillinge – zwei Hündinnen und einen Rüden – einer seltenen japanischen Rasse im Angebot hatte. In Japan war der „Shiba Inu“ übrigens nie ein Modehund.

Nach Bielefeld gefahren

Und genau so einen Hund hatte sich der Jurastudent schon immer gewünscht. Und als Hendrik seinen Eltern versicherte, dass nur er allein sich um den Hund kümmern werde, willigten Mutter und Vater ein. Hendrik Erichsen erinnert sich: „Ich bin nach Bielefeld gefahren und war sofort begeistert. Am liebsten hätte ich gleich alle drei Hunde mitgenommen. Habe mich dann aber für den schwarzen Rüden entschieden und es bis heute nicht bereut. Der Kleine war gerade zehn Wochen jung und kam sofort angesprungen“, lacht Erichsen. „Bei der Übergabe standen der Besitzerin die Tränen in den Augen“, so der Venner.

Spiel mit dem Knochen

Aus dem Welpen ist inzwischen ein elf Monate alter Rüde geworden. „Mein Hund hat sich zu einem richtigen Rabauen entwickelt“, schmunzelt Hendrik. Berührungsängste mit fremden Personen kennt „Shiro“ überhaupt nicht. Besuch wird sofort stürmisch begrüßt. Erst wenn Shiro sich seine Streicheleinheiten abgeholt hat, lässt er von ihnen ab und widmet sich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Spiel mit dem Knochen, zu.

Lebhaft und unternehmungslustig

Sechs Monate besuchte Hendrik Erichsen mit seinem Vierbeiner die Hundeschule von Christina Dorn in Venne. Der Erfolg stellte sich bei dem Rüden danach sofort ein. „Shiro“ weiß inzwischen wie Hund sich in der Öffentlichkeit zu benehmen hat. Mit Artgenossen kommt der Rüde bestens aus. Nur mit Katzen nicht so gut. Seine Wesenart ist lebhaft, unternehmungslustig und anhänglich. Er ist aber auch mutig und aufmerksam. Sauberkeit ist ein weiteres Merkmal dieser Rasse. Das Fell des Shiba ist geruchsneutral und riecht nicht so wie viele andere Hunderassen. Seine gesamte Erscheinung drückt Stolz und Intelligenz aus.