Ostercappeln. Der Reparaturtreff des Vereins Starkes Dorf im Haus Nr. 4 am Kirchplatz Ostercappeln ist am Mittwoch, 17. Oktober, wieder von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Im Reparaturtreff sollen lieb gewonnene Dinge repariert werden, die ansonsten weggeschmissen werden würden. Ehrenamtliche Helfer unterstützen bei der Reparatur von elektrischen Geräten, Fahrrädern, Spielzeug, Kleidung und vielem mehr.

Jeden dritten Mittwoch

Der Treff findet seit Mai jeden dritten Mittwoch im Monat statt. Mittwoch ist auch der Tag des Ostercappelner Wochenmarktes, der um 14 Uhr beginnt. Gestartet ist der Reparaturtreff um November 2017. Zunächst fand der Treff einmal monatlich dienstags statt.

Umfangreichere Reparaturen

Die Kirchengemeinde St. Lambertus hat die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Auch Ehrenamtskoordinatorin Jutta Anton arbeitet im Team mit.

„Diese Veranstaltung stellt keine Konkurrenz zu Handwerksbetrieben in der Umgebung dar, denn gerade das Interesse am Reparieren vor der Vermüllung soll geweckt werden und bei umfangreicheren Reparaturen wird beraten und natürlich an entsprechende Reparaturbetriebe in der Region verwiesen“, so der Verein Starkes Dorf.

Produkte wertschätzen

Es geht bei diesem Konzept nicht nur um das Instandsetzen defekter Haushaltsgeräte oder Fahrräder. Müllvermeidung und Hilfe zur Selbsthilfe sind wichtige Aspekte. Letztlich leisten die Reparaturtreffs auch einen Beitrag dafür, Produkte wertzuschätzen und steuern – zumindest so gut es geht – der Wegwerfmentalität entgegen. Und eine soziale Funktion habe die regelmäßigen Angebote darüber hinaus. Menschen kommen zusammen, können Kontakte knüpfen und sich austauschen.

Die beste Lösung

Das Angebot wird sehr gut angenommen. . Den ehrenamtlich tätigen Reparateuren sei es fast ein Jahr nach Aufnahme ihres Einsatzes nicht möglich, noch mehr Zeit in dieses Projekt zu stecken, größere Räumlichkeiten zu finden und mehr Angebote von Reparaturstunden den Bürgern anzubieten.“Die beste Lösung wäre, wenn auch in anderen Gemeinden des Wittlager Landes solche Einrichtungen eröffnet würden“, regt der Verein deshalb an. . Das Starkes Dorf unterstützt solche Bestrebungen sehr. „Noch effektiveren Nutzen für die Bürger werden sich ergeben, wenn sich dann alle Einrichtungen vernetzen“. Mehr zum Treff und zum Verein unter www.starkes-dorf-ostercappeln.de.