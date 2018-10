Nachschub für durstige Kehlen... Fotos: Martin Nobbe

Hitzhausen. In Hitzhausen herrschte am vergangenen Samstag Ausnahmezustand. Die Dorfgemeinschaft Hitz-Jöstinghausen/Mönkehöfen hatte in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Mayrhofen/Hippach zum 1. Oktoberfest auf den Dorfplatz geladen und die Massen mobilisiert.