Der Männerchor Venne wird 90 Jahre jung. Am kommenden Wochenende stehen das 35. Venner Chorfest sowie das Wittlager Kreissängerfest auf dem Programm. Foto: Dietmar Schrul

Vennermoor. Der Männerchor Venne feiert seinen 90. Geburtstag und lädt zu einem musikalischen Wochenende in den Saal Beinker, Vennermoor, ein. Am kommenden Samstag, 20. Oktober, findet ab 19 Uhr das 35. Venner Chorfest statt. Und am Sonntag, 21. Oktober, folgt dann ab 16.30 Uhr das Wittlager Kreissängerfest.