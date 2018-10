Ostercappeln. „Foto-Quodlibet“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, zu der der Kulturring Ostercappeln (Kurios) am Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr, in die Alte Mädchenschule Ostercappeln einlädt. Dort werden die Fotofreunde Birgit Wippermann, Lothar Gröne, Heiner Wagner, Heinz-Jürgen Peußner und Achim Segermann einige ihrer Arbeiten präsentieren.

Quodlibet, lateinisch: „was beliebt“, ist ein Begriff, den die meisten aus der Musik kennen. Er bezeichnet ein Musikstück, in dem zwei oder mehr eigenständige Lieder beziehungsweise Liedteile gleichzeitig erklingen.

„Täusche das Auge“

Doch der Begriff taucht auch in der darstellenden Kunst auf. Wie in der Malerei, wenn dargestellte Dinge so naturalistisch gestaltet sind, dass der Eindruck entsteht, es handle sich um reale Objekte. Am bekanntesten ist der Begriff in Zusammenhang mit Trompe-l’œil – französisch: „täusche das Auge“ von tromper „täuschen“ und l’œil „das Auge“-, einer illusionistischen Malerei, die mittels perspektivischer Darstellung Dreidimensionalität vortäuscht. Besonders in Wand- und Deckenmalereien erweitern solche Bilder die Optik der Architektur. Sie lassen so Räume größer erscheinen oder erzeugen einen Ausblick auf Fantasielandschaften.

Ausgewählter Kandidat

In der klassischen Logik bezeichnet Quodlibet einen Aspekt der Beweisführung. Quodlibet beschreibt aber auch eine Diskussion in kleinem Kreis oder an Universitäten („disputatio de quodlibet“). Ein ausgewählter Kandidat muss an ihn gerichtete Fragen zu einem bestimmten Thema ohne Vorbereitung möglichst schnell beantworten. Die Spontaneität ergibt zur allgemeinen Erheiterung oft komische Aussagen.

Für die Ausstellung haben die fünf Fotografen den Titel gewählt, da sie ihre fotografischen Schwerpunkte auf unterschiedlichen Gebieten haben. Nämlich Peoplefotografie, Makrofotografie, Landschaftsfotografie, experimentelle Fotografie und digitale Fotokunst. „Wir möchten Bilder zeigen, die „eigentlich“ nichts miteinander zu tun haben: Quodlibet eben“, so das Quintett.

Bis zum 2. Dezember

Nach der Vernissage kann die Ausstellung, die freundlicherweise von Foto Meyer, Bramsche, unterstützt wird, bis zum 2. Dezember täglich von 15 bis 17 Uhr in der Alten Mädchenschule besucht werden