Werkzeuge als Symbol: Es braucht viele Talente und unterschiedlichen Fähigkeiten, um das Gebäude und die Gemeinde lebendig zu halten. Foto: Kirchengemeinde St. Lambertus Seit 150 Jahren ein Ort des Glaubens Die Ostercappelner feiern das Jubiläum ihrer St.-Lambertus-Kirche Von noz.de | 18.01.2023, 13:50 Uhr

Schon lange war die katholische Kirche in Ostercappeln wegen eines freudigen Anlasses nicht mehr so gut gefüllt. Rund 200 Menschen feierten am Sonntag den Auftaktgottesdienst zum Jubiläumsjahr „150 Jahre St. Lambertus-Kirche“ mit.