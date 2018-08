Für Partystimmung sorgen in Schwagstorf die „Die Steinsberger“. Foto: Die Steinsberger

Schwagstorf. Interessierte können sich noch Karten für die „7. Schwagstorfer Wiesn“ am Samstag, 15. September, sichern. Nach dem Vorverkaufstag am vergangenen Samstag sind ab Donnerstag, 9. August , Karten zu einem Vorverkaufspreis von 14 Euro bei der Calpam-Tankstelle in Schwagstorf erhältlich.