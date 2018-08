Schwagstorf. Eine ur-bayrische Tradition hat auch im Norden eine riesige Fangemeinde: Im September findet bereits zum siebten Mal die „Schwagstorfer Wies‘n“ statt. Für die Gaudi, die von Festwirt Kühling mit Unterstützung des Spielmannszuges und der Blaskapelle Schwagstorf veranstaltet wird, beginnt am kommenden Samstag, 4. August, der Vorverkauf.

Am Samstag, 15. September, schmeißt sich ganz Schwagstorf und „drum zu“ in Dirndl und Krachlederne und es geht auf die Wies’n – die Schwagstorfer Wies’n, wohlgemerkt, und eines der größten Oktoberfeste im Osnabrücker Land. Für zünftige Bierzeltstimmung sorgen auch in diesem Jahr die Blaskapelle Schwagstorf sowie die „ Die Steinsberger “, die bis drei Uhr in der Früh‘ Party machen werden. Bereits seit 25 Jahren begeistert die Band aus Sinsheim die Besucher in den Festzelten in ganz Deutschland, wie unter anderem auf dem Münchner Oktoberfest oder auf dem Cannstatter Wasen. Aber auch in Spanien spielen sie seit vielen Jahren auf dem größten Oktoberfest des Landes.

Mit den Steinsbergern

Mit ihrer langjährigen Partyerfahrung und ihrem vielseitigen Programm wissen die Steinsberger genau, wie sie für allerbeste Stimmung sorgen können. Denn neben traditioneller bayerischer Volksmusik haben sie auch die mitreißendsten Songs aus den 70er, 80er und 90er Jahren sowie die Hits aus den aktuellen Charts im Repertoire und bedienen somit nahezu jeden Musikgeschmack. So dürften sie auch die „7. Schwagstorfer Wiesn“ zu einem unvergesslichen Abend für jeden Besucher werden lassen, an dem es niemanden mehr auf den Bänken halten wird.

Gemütliche Feieratmosphäre

Um eine gemütliche Feieratmosphäre zu gewährleisten und einer Bahnhofsatmosphäre entgegenzuwirken, findet der Einlass auf das Festgelände am Veranstaltungszentrum Mühlenstraße von 18 bis 20 Uhr statt. Tickets können am Samstag, 4. August, von 10 bis 16 Uhr im Übungsraum des Spielmannszuges und der Blaskapelle Schwagstorf (über dem Schnippenburgmuseum) an der Mühlenstraße 1 in Schwagstorf zum Vorverkaufspreis von 14 Euro erworben werden. Pro Person werden maximal zehn Karten verkauft.