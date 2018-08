Brand in Ostercappelner Dachgeschosswohnung MEC öffnen

Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrkräfte vor. Foto: Hubert Dutschek

Ostercappeln. Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Straße „Im Siek“ in Ostercappeln gerufen. Der Brand eines Mülleimers sorgte für eine starke Verqualmung. Die Mieterin war nicht zuhause.