Kinderbetreuung ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit einer Dorfhelferin. Foto: Evangelisches Dorfhelferinnenseminar

Altkreis Wittlage. Im Evangelischen Dorfhelferinnenseminar in Loccum, dem einzigen Ausbildungsseminar für diesen Beruf in Niedersachsen, sind im diesjährigen Ausbildungskurs, der am 10. September, beginnt, noch Plätze frei.