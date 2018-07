Unfallflucht am Kronensee in Ostercappeln-Schwagstorf MEC öffnen

Am vergangenen Mittwoch ist es nach Angaben der Polizei am Kronensee in Ostercappeln-Schwagstorf zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: Michael Gründel

Schwagstorf. Am vergangenen Mittwoch ist es nach Angaben der Polizei am Kronensee in Ostercappeln-Schwagstorf zu einer Unfallflucht gekommen.