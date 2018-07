Ostercappeln. Die Feuerwehr Ostercappeln und die Rüsteinheit der Wehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage rückte am Donnerstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Ein Pkw war in einen Teich gerutscht.

Die technische Hilfeleistung war erforderlich geworden, weil der Pkw vermutlich infolge nicht ausreichender Sicherung an der Schledehauser Straße in Ostercappeln gegen 8.35 Uhr in einen Teich gerutscht war. Ein Traktor sicherte den Pkw gegen weiteres Abrutschen.

Die Feuerwehr setzte eine Ölsperre. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Pkw beauftragt.