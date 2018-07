Venne. Elisabeth Marszalkowski aus Venne hat sich am an ihrem 95. Geburtstag einen großen Wunsch erfüllt: eine Fahrt im Beiwagen eines Motorrads.

Auch ihr verstorbener Mann Jan Marszalkowski ist früher gerne Motorrad gefahren und hat diese Leidenschaft ganz offensichtlich an vier der sechs gemeinsamen Kinder weitergegeben.

Bislang nur stille Beobachterin

Die Jubilarin war aber bislang nur stille Beobachterin davon, wie ihre Söhne, Schwiegertöchter und Enkelkinder mit ihren Zweirädern losfuhren. Das wollte sie gerne ändern und so wünschte sie sich zu ihrem Ehrentag am vergangenen Sonntag, dass ihr Sohn Georg sie mit seiner Beiwagenmaschine am Haus Mühlenbach abholt und zu ihrer Geburtstagsfeier fährt. Alle anderen motorradfahrenden Familienmitglieder ließen es sich nicht nehmen, die Jubilarin auf diesem Weg zu begleiten.

Zum Hotel Kortlüke

Und so wurde Elisabeth Marszalkowski von insgesamt neun Motorrädern vom Haus Mühlenbach in Venne, wo sie seit gut zehn Jahren lebt, nach Vehrte zum Hotel Kortlüke, eskortiert. Dort wurde die 95-jährige vom Rest ihrer Großfamilie begeistert in Empfang genommen, wo anschließend die Geburtstagsfeier stattfand.