Venne. Der Venner Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr mit einem neuen Marktmeister ausgerichtet. Das Amt übernimmt Henning Hinnenkamp.

Der Venner Weihnachtsmarkt ist mit den Jahren zu einer geliebten und erlebten Tradition geworden. In seinen Anfängen zunächst in der Ortsmitte auf dem Parkplatz, mit einer kurzen Episode auf dem Kirchplatz, hat er nun seit Jahren seine stimmungsvolle Umgebung unter der Obhut des Heimat- und Wandervereins Venne auf dem Gelände der Venner Mühleninsel gefunden. Traditionsgemäß zieht der Venner Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende am Samstag und am Sonntag Kinder und Erwachsene an und begeistert mit seiner liebevollen Ausgestaltung, seinen weihnachtlichen Angeboten und seiner Atmosphäre.

Ein markantes Gesicht

Verschieden Marktmeister haben sich in der Vergangenheit um den Venner Weihnachtsmarkt verdient gemacht, haben ihre Zeit geopfert und mit großem Enthusiasmus – unterstützt von vielen freiwilligen Helfern – dem Markt in jedem Jahr wieder ein markantes Gesicht gegeben.

Zuletzt hat sich Marktmeisterin Frauke Hampe mehrere Jahre um den Weihnachtsmarkt gekümmert, hat interessante Aussteller eingeladen, abwechslungsreiche weihnachtliche Programme zusammengestellt und die organisatorischen Aufgaben zusammen mit den vielen ehrenamtlichen Helfern zeitgerecht erledigt. Groß war daher allseitig das Bedauern, als Frauke Hampe im Jahre 2017 ankündigte, sich aus der Organisation des Weihnachtsmarktes zurückziehen zu wollen, so der Heimat- und Wanderverein.

Organisation und Durchführung

Mit tatkräftiger Unterstützung des Venner Ortsbürgermeisters und des Heimat- und Wandervereins begab man sich auf die Suche nach einem Nachfolger und es war Erik Ballmeyer, der Venner Ortsbürgermeister, dem es gelang, Henning Hinnenkamp für die Übernahme dieser vielschichtigen ehrenamtlichen Aufgabe zu begeistern. Nach nur kurzer Überlegung gab Henning Hinnenkamp seine Zustimmung zur Übernahme dieser Aufgaben und wird sich unter der organisatorischen Obhut des Heimat- und Wanderverein Venne zukünftig verantwortlich um die Planung, Organisation und Durchführung des Venner Weihnachtsmarktes kümmern.

Dörfliche Gemeinschaft

Nach seinen verschiedenen Tätigkeiten im Rahmen der dörflichen Gemeinschaft (zum Beispiel im Sportverein und im Venner Karneval) konnte somit ein erfahrener und gestandener Organisator gefunden werden, der nun mit viel Schwung daran gehen wird, den Vennern einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf der Mühleninsel zu präsentieren. „Die gute Nachricht ist also, dass der Venner Weihnachtsmarkt am 8. und 9. Dezember 2018 und in den Folgejahren weiter stattfinden wird“, betont der Heimatverein.

Interessierte willkommen

Natürlich ist auch ein ehrenamtlich tätiger Marktmeister auf Unterstützung angewiesen und so appelliert Hennin Hinnenkamp an alle Venner, sich für Planung, Vorbereitung, Aufbau und Durchführung des Weihnachtsmarktes zur Verfügung zu stellen. Interessierte können sich beim neuen Marktmeister unter Telefon 05476/8019050 melden.