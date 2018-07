Schwagstorf. Ein eher ungewöhnlicher Blutspendetermin steht am Freitag, 20. Juli, im Wittlager Land an.

Dann macht nämlich das „Blumo“, in der Langform Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes, am Kronensee in Schwagstorf Station.

Gespendet werden kann in dem klimatisierten Gefährt in der Zeit von 16 bis 20 Uhr. Für einen Imbiss sorgt das Team des DRK-Ortsvereins Ostercappeln.