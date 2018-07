Das neue Schützenkönigspaar Jan Meyer (5.v.r.) und Beate Bernhold (6.v.r.) mit den Adjutantenpaaren Eva Pohlmann (v.l.), Michael Bernhold, Angelika Heinze, Florian Düvel, Inge Schirdewan, Karl-Hermann Gräbe, Ina Wenner und Markus Knapp. Foto: Christa Bechtel

Ostercappeln. Höhepunkte der Schützenfeste im Wittlager Land sind stets die Proklamationen der neuen Majestäten. So ernannte Wilfried Düvel, Vizepräsident des Schützenvereins Ostercappeln, am Sonntagnachmittag Damian Schmidt zum neuen 72. Kinderschützenkönig. Am Abend war es dann Präsident Jörg Gutknecht, der dem Schützenvolk oben auf dem Berge Jan Meyer als neuen Schützenkönig präsentierte.