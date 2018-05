Ostercappeln. Bereits in der Schule war Susanne Winkler Klassensprecherin und saß im Schülerrat – mit jeder Menge sozialem Engagement. Nachdem sie zwei Jahre stellvertretende Vorsitzende des Kulturrings Ostercappeln (Kurios) war, trat sie nach diesem „Schnupperkurs“ vor fünf Jahren die Nachfolge von Elke Brockschmidt an und wurde Vorsitzende.

„Wenn sich niemand ehrenamtlich engagiert, sähe es sehr traurig aus“, nennt Susanne Winkler ihre Intention für ihre ehrenamtlichen Einsätze. Gerade Kultur habe keine besonders große Lobby, bekomme auch nicht das an Geldern, was eigentlich benötigt werde. Daher findet die gebürtige Münchehagenerin es wichtig: „Dass man gerade bei uns auf dem Land versucht, etwas zu bewegen.“ Dabei bekomme man sogar etwas zurück. „Die vielen Menschen, die ich dadurch kennenlerne. Das finde ich spannend, da es auch ganz unterschiedliche sind. Es sind immer interessante, anregende Begegnungen“, bekräftigt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern und stolze Oma von zwei Enkelkindern.

Rund 15 Ehrenamtliche

Seit fünf Jahren ist Susanne Winkler als Kurios-Vorsitzende in einem Team von etwa 15 Ehrenamtlichen, die die Öffnungszeiten der Alten Mädchenschule Ostercappeln am Wochenende gewährleisten. Mit dabei sind beispielsweise Ortsbürgermeister Peter Kovermann oder Ulrike Nülle. Zur ihren Aufgaben als Vorsitzende gehört es, dass überwiegend sie, aber auch ihre Vorstandskollegen wie Michael Brackmann oder ihre Stellvertreterin Ute Klasmeier, Künstler akquirieren. „In der Anfangszeit bin ich oft auf die Künstler zugegangen.

Finanzielle Förderung

Zum Beispiel während der Kulturnacht, auf Ausstellungen oder der Kunstmesse „Impulse“ in Osnabrück“, listet die Zahntechnikerin auf. Des Weiteren kümmere sie sich darum, dass die Pressearbeit läuft, dass Plakate oder Flyer in den Druck gehen, bespricht das Layout in der Ostercappelner Druckerei Niemeyer, stellt aber auch Förderanträge und ist regelmäßig auf der Suche nach Sponsoren, denn: „Wir können immer Spenden gebrauchen“, betont die Vorsitzende. Sie freut sich besonders darüber, dass die Gemeinde Ostercappeln Kurios kürzlich eine finanzielle Förderung zukommen ließ. „Das ist schon eine Wertschätzung“, unterstreicht Susanne Winkler, die zudem Vorstands- und Mitgliederversammlungen vorbereitet oder ganz simpel die Getränke einkauft, sobald eine Vernissage stattfindet.

Kunst und Kultur fördern

Zweck von „Kurios“ ist es laut Satzung, Kunst und Kultur zu fördern. Wie kommt der Verein dieser Aufgabe nach? Winkler: „Indem wir pro Jahr acht unterschiedliche Ausstellungen mit Malerei, Skulpturen oder Fotografie anbieten. Aber auch mal außergewöhnliche Veranstaltungen, beispielsweise am 1. September zum dritten Mal das „Tanzvergnügen“ auf dem Ostercappelner Kirchplatz oder dass wir Richard Vardigans mit „Oper mal anders“ engagiert haben und dass die Schüler der Ludwig-Windthorst-Schule (am 7. Juni, 14.30 Uhr) bei uns ausstellen. Wir kommen der Aufgabe nach, indem wir der Bevölkerung ein interessantes Programm anbieten.“

Außergewöhnliche Schau

Ein Megaerfolg war gleich die erste Ausstellung, die die frischgebackene Kurios-Vorsitzende vorbereitete: Der Ostercappelner Josef Wellmann stellte filigrane Schuhe en miniature aus, die Susanne Winkler von jeher faszinierten. Wellmanns Tochter Petra Kovermann dazu die perfekten „Schuhbilder“. Eine außergewöhnliche Schau wird sicher im kommenden Jahr die Fritz Wolf-Ausstellung sein, der ab 1952 Hauskarikaturist unserer Zeitung war und der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde.

Viele Familien kommen

Außerdem engagiert sich Susanne Winkler ehrenamtlich in der katholischen öffentlichen Bücherei Ostercappeln. Dort ist sie für die Ausleihe von Büchern zuständig – meistens am Mittwochnachmittag. „Ich war jetzt auch einmal mit, um Bücher einzukaufen“, bemerkt die Ostercappelnerin, der es in der Bücherei besondere Freude bereitet, dass viele Familien kommen. „Die leihen auch mal 20 Bücher aus, sozusagen für jedes Kind in jeder Altersstufe. Das ist einfach toll, wenn schon die Kleinsten rumlaufen, um sich Bücher auszusuchen“, sagt Winkler. Zudem ist sie seit 15 Jahren Wahlhelferin bei Bundestags-, Europa- oder Landtagswahlen. Für den Kulturring wünscht sich Susanne Winkler: „Dass alles so bleibt, denn es läuft momentan sehr gut.“