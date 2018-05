Sonderabfälle wie die hier abgebildeten können Privathaushalte beim Schadstoffmobil entsorgen. Foto: Awigo

Venne. Am Freitag, 18. Mai, kommt das Awigo-Schadstoffmobil nach Venne. Von 16 bis 18 Uhr bietet die Awigo Abfallwirtschaft des Landkreises Osnabrück dann auf dem Parkplatz Ortsmitte in Venne, Hauptstraße, ihren kostenlosen Entsorgungsservice an.