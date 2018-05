Ostercappeln. Ihren 90. Geburtstag feierte Marianne Dröse aus Ostercappeln. Der kleine Empfang fand im Gasthaus Wortmann am Kirchplatz statt. Aus gutem Grund, ist Wirtin Traudel Wortmann doch eine Schwester der Jubilarin.

Marianne Dröse wurde am 9. Mai 1928 geboren. Sue wuchs in Ziegenhals in Ostpreußen auf. Nach dem Krieg musste sie mit Mutter und Schwestern fliehen und fand 1946 in Ostercappeln eine Heimat. Ihr Vater war noch in Kriegsgefangenschaft. 1949 kam schließlich auch der Vater in Ostercappeln an.

Auf der Krebsburg

Die Jubilarin heiratete 1951 Walter Dröse. Das Paar hatte eine Tochter. Viele Jahre lebte die Familie im selbst gebauten Eigenheim an der Schlesierstraße. Marianne Dröse arbeitete lang Zeit auf der Krebsburg und danach als Verkäuferin im Haus Wortmann. „Ihre Freundlichkeit bleibt unvergessen“, betonte Ortsbürgermeister Peter Kovermann. Gemeinsam mit Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann sprach er Glückwünsche im Namen von Ortschaft und Kommune aus. Nachbarn, Freunde und Familie – darunter zwei Enkel und zwei Urenkel – gratulierten natürlich ebenfalls zum Ehrentag.

Im Haus St. Michael

Seit September 2017 wohnt Marianne Dröse im Haus St. Michael Ostercappeln, wo sie liebevoll umsorgt wird.