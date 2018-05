Venne. Aufgeregt steht Landseer Timmi am Mittellandkanal und beobachtet wie sein Frauchen ein Rettungsboot zu Wasser lässt. Anke Gäfe aus Venne bildet ihren imposanten Hund für die Wasserarbeit aus – für sie ein Hobby, für Timmi wahre Passion.

Als Hundefreundin Anke Gäfe vor drei Jahren ihren „Timmi vom Deistertal“ bei Züchterin Kerstin Steinke aus Bad Münder aussuchte, sah sie dort freudige Landseer in drei Schwimmteichen herum tollen. Die Züchterin legte ihr nahe, Timmi zukünftig auch die Möglichkeit zur Wasserarbeit zu geben. Schließlich seien die, ursprünglich aus Neufundland stammenden und mit Schwimmhäuten sowie dicker Unterwolle ausgestatteten Landseer schon wegen ihrer physischen Ausstattung für die Bewegung im Wasser auch bei kälteren Temperaturen prädestiniert. Aufgrund seiner Größe und Kraft wird der Landseer seit Langem als Wasserrettungshund eingesetzt. Er ist in der Lage Boote und Menschen zu ziehen.

Auf zum Wassertraining

„Voraussetzung für die erfolgreiche Wasserarbeit ist Grundgehorsam“, erklärt der Hunteburger Hundetrainer Itze Riemeyer. Seit gut zwei Monaten trainiert er zweimal die Woche mit Timmi und Anke. Das Ergebnis zeigt sich Ankes Gästen schon an der Haustür: Timmi liegt brav im Flur, anstatt neugierig auf die Menschen zuzulaufen. „Bei einem Hund, der so groß ist wie ein Bär, ist es wichtig, dass auf Ansage der Besitzerin hundertprozentiger Gehorsam folgt. Darauf muss man sich verlassen können“, sagt Itze Riemeyer. Timmi würde wahrscheinlich gerne der Gesprächsrunde in die Küche folgen, doch er bleibt solange liegen, bis ihm Anke Gäfe ein Zeichen gibt. Nun geht hinaus, auf zum Wassertraining, die Saison ist eröffnet.

Sonniger Nachmittag

An einem sonnigen Nachmittag fährt das Gespann zum ersten Mal in diesem Jahr wieder zum Kanal. Timmi japst vor Freude, als er am Wasser steht. Zunächst wirft Anke Gäfe ein Apportierspielzeug in den Fluss, das ihr Landseer auf Befehl hin wieder holt. „Landseer sind sehr lernfreudig. Es befriedigt sie, wie jede andere Hunderasse auch, eine für sie passende Aufgabe zu bekommen“, weiß Anke Gäfe, die seit vielen Jahren Hunde hält. Nun ist Timmi akklimatisiert, sein bauschiges Fell hängt in nassen Strähnen herunter und sein Körper wirkt auf einmal viel schmaler. Doch einmal kräftig geschüttelt und schon hat er seine „bärige“ Figur wieder. Auch Anke und Itze sind nun nass wie der Hund.

Rotes Rettungsboot

Lachend steigt Anke in ihr kleines, rotes Rettungsboot, Timmi springt hinterher, das Boot schwankt. Die Wasserarbeit möchte sie zunächst nur als Sport mit ihrem Landseer betreiben, in der Freizeit mit ihm an verschiedene Gewässer fahren. Die Aufgaben die sie ihm dabei gibt, gleichen jedoch denen der Rettungshundearbeit. Wie ein „richtiger“ Rettungshund trägt Timmi eine Schwimmweste. Diese unterstütze den Hund beim Kraftaufwand, den er beim Ziehen eines Menschen oder Bootes aufbringen müsse. Zudem könne sich die zu rettende Person an den Griffen der Weste festhalten.

Im vergangenen Sommer bewies Timmi sein Können und sorgte für jede Menge Spaß, indem sich am Badesee Kinder an seiner Weste festhalten und ziehen lassen konnten. Jetzt baden noch keine Menschen im Gewässer. Für Timmi gibt es einen anderen Auftrag: Vom Boot aus springt er in den tiefen Kanal um den geworfenen Rettungsring zu apportieren. Platsch, er versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Ein Taucher ist er nicht. „Prima gemacht“, lobt seine Besitzerin.

Spielsachen einsammeln

Nach 20 Minuten steuert Anke Gäfe zurück an das Ufer. Timmi ist so eifrig bei der Sache, dass er den Kanal gar nicht verlassen möchte. Übrigens hat nicht jeder Landseer solchen Spaß an der Wasserarbeit. „Einige wenige sind sogar wasserscheu“, berichtet Anke Gäfe. Solche Hunde fänden ihr geeignetes Einsatzgebiet dann eher als Therapiehund oder bei der Lawinenrettung. Als Familienhund liebe es der Landseer, Einkäufe zu tragen oder Spielsachen einzusammeln. Wichtig für ein ausgefülltes Leben eines Landseers sei jedenfalls, so beschreibt es der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), sich nützlich zu machen und das Gefühl gebraucht zu werden.