Ostercappeln. Am 9. Mai ist der Europatag der Europäischen Union. Über das Thema Europa sprach der Landtagsabgeordnete Clemens Lammerskitten mit Schülern der neunten Klassen der Oberschule Ostercappeln.

„Welche Bedeutung hat Europa für uns? Es gibt viele Themen, die nur übernational gelöst werden können“, leitete Schulleiter Stefan Schubert die Veranstaltung ein. Europa, das sie ziemlich schwierig und unübersichtlich, so Clemens Lammerskitten.

Die Montanunion

„Es beginnt schon damit, dass es gleich zwei Europatage gibt“. Am 9. Mai 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schuman seiner Pariser Rede vor, eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl zu schaffen. Diese wurde als Schuman-Erklärung bekannt und mündete in die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), auch Montanunion genannt, die den Grundstein der heutigen Europäischen Union bilden sollte. Dieses Datum ist Europatag der Europäischen Union. „Und dann gibt es noch den Europatag des Europarates. Das ist der 5. Mai“, erläuterte der CDU-Landtagsabgeordnete. Dieser Tag erinnert an die Gründung des Europarates durch die Unterzeichnung seiner Satzung am 5. Mai 1949 in London.

28 Länder und 24 Sprachen

Zur EU gehören 28 Länder und 24 Sprachen. „Das heißt, jedes Dokument und jedes Schriftstück wird 23-mal übersetzt, so Lammerskitten. „Und das Parlament hat zwei Standorte: Straßburg und Brüssel“. Das sei ein Riesenaufwand, auf den die Abgeordneten gerne verzichten würden — was aufgrund von Verträgen aber nicht möglich sei.

Die Brexit-Verhandlungen

Was passiert nach dem Austritt der Briten aus der EU? Vieles sei noch offen. Konkrete Ergebnisse gäbe es nach den Brexit-Verhandlungen. Zum Beispiel, ob Studienabschlüsse gegenseitig anerkannt würden. Ungelöst sei auch die Flüchtlingsproblematik. Nach wie vor weigern sich ja mehrere EU-Staaten Flüchtlinge aufzunehmen.

Keine Extrakosten mehr

Dass Europa trotzdem nicht weit weg ist vom Alltag der Schüler, zeigte Lammerskitten an einige Beispielen. So habe die EU dafür gesorgt, dass die Roaminggebühren im vergangenen Jahr abgeschafft wurden. Beim Surfen und Telefonieren im Ausland entstehen also keine Extrakosten mehr. Auch die neue EU-Datenschutzverordnung, die Ende Mai in Kraft tritt, bringe Verbesserungen für die Verbraucher, etwa für Facebook-Nutzer. Und schließlich gebe es den Euro, der für die Schüler selbstverständlich sei. Für die Älteren aber nicht, so Lammerskitten.