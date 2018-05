Ostercappeln. Über 30 Bands und Künstler sind bei der 20. Auflage des Venner Folk Frühlings von Donnerstag bis Sonntag in Ostercappeln dabei. Neben alten Bekannten treten auch viele neue Gesichter im Gasthaus Linnenschmidt und dem dortigen Biergarten sowie auf der Mühleninsel und in der Walburgiskirche auf.

Irish-Folk, plattdeutsche Lieder, Songs in Regionalsprachen, Folk und Folkrock, Blues, Bluegrass, und Folk für Kinder werden unter anderen beim Venner Folk Frühling vorgetragen. Der Reigen beginnt am Donnerstag mit den Auftritten von Die Feuersteins und In Search of a Rose. An den folgenden drei Tagen stehen dann Bands von A wie Aletchko bis T wie Tom McConville auf den Bühnen. Dazwischen sind auch Leute wie die Musik-Kabarettisten Simon & Jan, Peter Kerlin oder Die Löffelpiraten zu finden.

Der Venner Folk Frühling in Ostercappeln findet von Donnerstag, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, statt. Eintritt: 45 Euro (Kombiticket für Samstag und Sonntag), 25 Euro (Samstag oder Sonntag), 20 Euro (Donnerstag oder Freitag), der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist frei. Tickets und Infos unter http://folkfruehling.de.