Ostercappeln. Die Europäische Union hat ein Repräsentationsproblem, glaubt der Europa-Abgeordnete Tiemo Wölken. Der 32-Jährige Jurist aus Osnabrück will das ändern und wirbt deshalb in unruhigen Zeiten verstärkt an der Basis für die Solidargemeinschaft. So wie kürzlich in der Gemeinde Ostercappeln.

Als die Briten im Juni 2016 mehrheitlich für den „Brexit“ votierten, kannte Tiemo Wölken die Europäische Union bis dato nur aus der Sicht eines Praktikanten. Fünf Monate später sollte sich sein Einblick intensivieren, als der einstige Lehrling des Europaabgeordneten Matthias Groote, der heutige Landrat des Landkreises Leer, im November zu dessen Nachfolger aufstieg. Seither ist auch der Problemstapel in Brüssel und Straßburg stetig gewachsen: Katalonien-Konflikt, Schuldenlast, Demokratiedefizit sind nur einige der Krisenherde. Ist Europa so eigentlich noch zukunftsfähig?

Europa festigen

„Ohne Zweifel“, betont Wölken energisch, als er bei seinem Besuch in der Gemeinde Ostercappeln mit der Frage konfrontiert wird. In seiner Meinung sei er durch die Arbeit in den EU-Ausschüssen gar bestärkt worden, betont er. „Wir müssen alles daran setzen, Europa zu festigen“, erklärte der Abgeordnete des Wahlkreises Osnabrücker Land. Denn: „Deutschland profitiert enorm von einer starken EU.“

Wölkens Worte sind Werbung für die EU, für die der Sozialdemokrat zuletzt mehr denn je als Botschafter in seinem Wahlkreis unterwegs ist. Rund 250 Bürgermeister hat der Europaabgeordnete angeschrieben, um Einblicke in die Gemeinde und Städte des Osnabrücker Lands zu bekommen. 80 Verwaltungschefs haben sich auf das Schreiben zurückgemeldet, darunter auch Ostercappelns Bürgermeister Rainer Ellermann. Der zeigte sich am Freitag im Beisein der Ortsbürgermeister sowie der beiden Landtagsabgeordneten Guido Pott und Clemens Lammerskitten dankbar über die Gelegenheit, den Europa-Abgeordenten in einem persönlichen Gespräch auf die Erfolge und Auswirkungen, die EU-Politik auf die Gemeinde Ostercappeln mit sich zieht, aufmerksam machen zu dürfen.

Schulden gesenkt

Die kurze Vorstellung zu Beginn des Besuches nutze Ellermann, um einen Einblick über die Gemeinde zu geben. Derzeit wohnen in der der Gemeinde Ostercappeln 9860 Einwohner. „Wären es 140 mehr, würden wir insgesamt 800.000 Euro mehr Einnahme aus den Schlüsselzuweisungen bekommen“, so der Verwaltungschef. Dennoch sei es in den letzten Jahren gelungen, die Gemeinde finanziell auf gesunde Füße zu stellen. „Wir befanden uns 2013 noch in einer desolaten Finanzlage“, erklärte Ellermann. Durch eine Anschubfinanzierung in Höhe von 3,1 Millionen Euro profitierte die Kommune. Die Gesamtschulden sind von zehn Millionen auf 7,5 Millionen gesenkt worden. „Die Gemeinde schreibt seit vier Jahren schwarze Zahlen“, so Ellermann.

Dank Fördermittel der Europäischen Union ist der Kirchplatz in Ostercappeln barrierefrei zugänglich. Die Maßnahme hat sich Tiemo Wölken mit den Vertretern der Gemeinde vor Ort angeschaut. Foto: André Partmann





Positive Bescheide für Maßnahmen aus EU-Fördermitteln gab es in den vergangenen Jahre einige: Unter anderem wurde der Kirchplatz barrierefrei ausgebaut, das Veranstaltungszentrum Schwagstorf modernisiert und die Ortsdurchfahrt der B218 in Venne realisiert. Sämtliche Maßnahmen wurden während Wölkens Besuch auch vor Ort besichtigt. Aktuell liegt laut Ellermann ein positiver Bescheid für die Initiative Sinnvolle Arbeit (ISA) vor, die das l andwirtschaftliche Nebengebäude des Gasthauses Linnenschmidt zur Betriebsstätte umbauen will. Wie der positive Bescheid kommuniziert wurde, bezeichnete Ellermann in Richtung Wölken als „unglücklich“. Die Gemeinde hätte davon erst im Nachgang aus der Presse erfahren. Abgelehnt wurden zudem drei Anträge der Gemeinde für die Fördertöpfe „Ländlicher Wegebau“ und „Dorfentwicklung“. „Wir müssen uns immer mehr anstrengen und gute Begründungen liefern, um im Ranking weiter aufzusteigen“, sagt Ellermann.

Kritik an Vergaberichtlinien

Deutliche Kritik übte der Bürgermeister an den Vergaberichtlinien der Europäischen Union: „Die Auflagen und die Dauer der Ausschreibungsverfahren stehen für unsere heimischen Handwerksunternehmen in keinem Verhältnis“, so Ellermann. „Für die Verwaltung und die Unternehmen ist das nicht mehr zu wuppen.“ Dies führe unter anderem dazu, dass immer mehr Aufträge in die Region gehen – „und das ist auf Dauer der Tod unserer heimischen Handwerkschaft.“

Wölken versprach, zu dem Thema werden im Parlament viel Diskussionen geführt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die bürokratischen Hindernisse abbauen können.“ Der Europa-Abgeordnete gab auch Einblicke in seine Arbeit: Als Mitglied des Haushaltsausschusses sei seine Hauptaufgabe derzeit die Mitgestaltung des Haushaltes für die Jahre 2021 bis 2027. Der Etat der EU liege derzeit bei 155 Milliarden Euro. „Vergleicht man die Zahl mit dem Haushaltvolumen von Nordrhein-Westfalen, das bei 72 Milliarden liegt, ist das sehr gering“, so Wölken. Nach dem Brexit sei „der Verteilungskampf in vollem Gange“. Man befände sich in der EU derzeit an einem Scheideweg, ob Einsparungen vorgenommen werden müssen oder die Länder, sich verpflichten, mehr Geld zu geben. Wölken plädiere für letztere Variante. „Doch dafür müsse es auch eine entsprechende Gegenleistung geben.“

Europawahlen Mai 2019

Ziel müsse es sein, den Leuten Europa wieder nährerzubringen. „Es herrscht der Eindruck, die EU sei zu weit weg. Aber das stimmt nicht“, meint Wölken. Als Beispiele nannte er die Abschaffung der Roaming-Gebühren oder die Einführung der Europäischen Krankenversicherungskarte. „Viele wissen nicht, was sie an Europa haben“, betont der Politiker. Wölken selbst wolle seine Arbeit auch über den 26. Mai 2019 hinaus fortführen. Dann stehen die nächsten Europawahlen an.