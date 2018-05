Venne. Flöte, Gitarre und Geige spielen am zweiten Maiwochenende wieder auf der Mühleninsel in Venne. Denn das Venner Folkfestival 2018 steht an. Hier gibt es alle Informationen zum Kartenvorverkauf, Anreisemöglichkeiten und Programm.

Wenn tausende Musikbegeisterte ein kleines Dorf im Altkreis Wittlage stürmen, dann ist Folkfestival in Venne.

Venner Folkfestival 2018: Der Termin

Das Venner Folkfestival feiert 2018 ein Jubiläum: Seit 20 Jahren findet es im Ortskern von Venne, auf der Mühleninsel statt. Und zwar jedes Jahr am zweiten Maiwochenende. Das Festival fällt also in der Regel mit Muttertag zusammen. In diesem Jahr beginnt das Festival am Donnerstag, den 10. Mai, und dauert bis zum Sonntag, den 13. Mai.

Venner Folkfestival 2018: Das Programm

Beim Venner Folkfestivals 2018 spielen insgesamt 36 Bands. Hier steht, wer wann auftritt:

Donnerstag, 10. Mai

Ab 18 Uhr: Sonderkonzert (umsonst und draußen) auf der Mühleninsel mit Die Feuersteins und In Search of a Rose (ab 19.30 Uhr)

Freitag, 11. Mai

Anzeige Anzeige

Ab 19 Uhr: Eröffnung des Festivals im Gasthaus Linnenschmidt mit den vier Livebands Simon & Jan (ab 19.15 Uhr), Duo Cassard (ab 20.30 Uhr), La Kejoca (ab 21.30 Uhr) und Breaking Springs (ab 23 Uhr)

Samstag, 12. Mai

Ab 11 Uhr: Workshops

Ab 14 Uhr im Biergarten des Gasthauses Linnenschmidt: Stiffe La Wolfe, Günter Gall (15 Uhr), Short Tailed Snails (16 Uhr), Alexander Wolfrum (17 Uhr) und Carsten Langner (18 Uhr)

Ab 15 Uhr auf der Mühleninsel: LAWAY, Strings & Drones (ab 16 Uhr), An Ermining (ab 17 Uhr), Biber Herrmann (18 Uhr) und Fleadh (20 Uhr)

Ab 20 Uhr im Saal des Gasthauses Linnenschmidt: Hafennacht, SONiA (ab 21 Uhr) und The Aberlour‘s (22.15 Uhr)

Ab 15 Uhr in der Walburgiskirche: Franco Monroe, Jaques Stotzem (ab 16.30 Uhr) und Tom MacConville (18 Uhr)

Sonntag, 13. Mai

Ab 10 Uhr: Muttertagsfrühstück auf der Mühleninsel mit Live-Musik

Ab 10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der Walburgiskirche

Ab 10 Uhr: Kunsthandwerkermarkt rund um die Kirche

Ab 11.30 Uhr auf der Mühleninsel: Balettschule Watkins, Circle Nine (13 Uhr), Aletchko (14 Uhr), Devil Stone Dancer (15.30 Uhr), Caro Kiste Kontrabass (16 Uhr) und IRXN (17.30 Uhr)

Ab 13 Uhr im Biergarten des Gasthauses Linnenschmidt: Löffelpiraten, Blum & Friends (ab 14 Uhr), Thomas Hecking (15 Uhr), Sophie Wachendorff (16 Uhr) und Svarar Knutur (17 Uhr)

Ab 13.30 Uhr in der Walburgiskirche: Peter Kerlin, Jens Kommnick (15 Uhr) und Allan Taylor (16 Uhr)

Ca. 19 Uhr: Abschiedskonzert aller Musiker auf der Mühleninsel

Eine Impression, welche Musik bei dem Festival gespielt wird, zeigt dieses Video von der 13. Auflage. Damals spielte die Band „Emerald“ aus Hannover, die für ihren klassisch irischen Folk bekannt ist:

Venner Folkfestival 2018: Der Kartenvorverkauf

Karten für das Venner Folkfestival 2018 können über die Internetseite des Vereins gekauft werden. Es gibt verschiedene Tickets in unterschiedlichen Preiskategorien: Donnerstag und Freitag kostet der Eintritt 20 Euro pro Person. Wer am Samstag oder am Sonntag dabei sein will, zahlt je 25 Euro. Eine Vergünstigung gibt es für Besucher, die Samstag und Sonntag kommen wollen: Das Kombi-Ticket kostet 45 Euro. Kinder bis 16 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Die Karten gibt es auch direkt im Gasthaus Linnenschmidt in Venne.

Venner Folkfestival 2018: Die Anreise

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Venner Folkfestival 2018 zu reisen. Die naheliegendste ist sicherlich, mit dem Auto zu kommen. Von der A1 kommend nimmt man die Abfahrt „Bramsche“ und fährt weiter auf der B218 in Richtung Osten. Nach 14 Kilometern erreicht man den Ortskern von Venne. Die Mühleninsel liegt an der linken Straßenseite.

Alternativ ist auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Vom Bahnhof Osnabrück fährt die Buslinie X275 stündlich nach Venne, die Fahrt dauert etwa eine dreiviertel Stunde. Die Veranstalter empfehlen den Gästen allerdings, mit dem Rad anzureisen. Das sei „ideal. Wir verfügen über hervorragende Radwege“, heißt es auf der Internetseite.

Das Duo Tom McConville aus Großbritannien hat Kultstatus in Venne und spielten 2017 in der Walburgiskirche. Archivfoto: André Havergo





Venner Folkfestival 2018: Camping vor Ort

Für Gäste, die von außerhalb anreisen und kostengünstig in direkter Nähe des Festivalgeländes übernachten wollen, können in Venne campen. Und zwar auf dem örtlichen Sportplatz, nur 600 Meter von den Bühnen entfernt. Dort kann man von Freitag bis Sonntag ein Zeltaufschlagen oder auch einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil aufstellen. Das kostet 10 Euro für ein kleines Zwei-Personen-Zelt, 15 Euro für ein großes Zelt, und 18 Euro für einen Wohnwagen. Die Kosten verstehen sich für das komplette Wochenende. Dafür sind Duschen und Toiletten am Zeltplatz vorhanden. Eine Anmeldung erfolgt über ein Formular auf der Website.