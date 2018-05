Altkreis Wittlage. Eine fast 70-jährige Geschichte ist beendet. Der Kreisverband Wittlage des Bundes der Vertriebenen (BdV) hat sich 2018 aufgelöst.

Das berichtet Dietmar Kutz aus Ostercappeln, letzter Vorsitzender des BdV im Altkreis. Kutz stand von März 1991 bis Dezember 2017 an der Spitze des Kreisverbandes. Nach dem Beschluss zur Auflösung durch die verbliebenen Mitglieder hat er das Verfahren in die Wege geleitet. Am Ende des Verfahrens steht die Löschung aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts.

1949 gegründet

Der BdV im Wittlager Land wurde 1949 gegründet. Lange Zeit führte Eberhard Jaehner den Verband. Er war von 1974 bis 1990 der Vorsitzende. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der BdV-Mitglieder in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln stetig gesunken. Am Ende stand daher der Auflösungsbeschluss.

16 Landesverbände

Der Bund der Vertriebene ist der Dachverband der deutschen Vertriebenenverbände, der in Landsmannschaften organisiert ist, die Herkunftsgebiete der Vertriebenen in den ehemalige deutschen Ostgebieten repräsentieren. Also Schlesien, Ostpreußen, Sudetenland, Westpreußen etc. Zudem gibt es 16 Landesverbände, die die heutigen Bundesländer vertreten.

Zentrale Veranstaltung

Die zentrale Veranstaltung des BdV ist bis heute der Tag der Heimat. Er geht zurück auf die Kundgebung vor dem Stuttgarter Schloss am 6. August 1950, bei der die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verkündet wurde. Lange Jahre fand dieser Tag im Hotel-Restaurant Niemann Leckermühle statt. Ab 2004 nahmen die Wittlager dann noch einige Male an der Veranstaltung in Espelkamp teil.