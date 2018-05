Schwagstorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der B218 bei Ostercappeln ist am Dienstagmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum, wurde eingeklemmt und musste aus dem Unfallwrack befreit werden.

Kurz vor 12 Uhr am Maifeiertag ist die Fahrerin, die mit ihrem VW Up auf der Bundesstraße 218 von Leckermühle in Richtung Schwagstorf unterwegs war, nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Unfallort befindet sich in der Ortschaft Schwagstorf, nahe der Einmündung der Straße „In der Eue“. Der heftige Aufprall führte dazu, dass die Frau eingeklemmt, der Motorblock herausgeschleudert wurde. Die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren Schwagstorf, Herringhausen und Bohmte erfolgte um 11.57 Uhr.

Crashrettung

Mit schwerem hydraulischen Gerät begann umgehend die Rettung der eingeklemmten Fahrerin. Das dauerte wegen der enormen Verformungen des Fahrzeugs rund eine halbe Stunde. Zwischenzeitlich platzierten die Helfer Heizstrahler, damit die Verletzte nicht unterkühlte.

Bei einem Verkehrsunfallunfall auf der B218 in Schwagstorf ist am Dienstagmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Foto: Hubert Dutschek





Nach der Befreiung wurde die 38-jährige Frau aus Recke mit dem Rettungswagen in das Marienhospital gebracht. Sie erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr konnte an der Unfallstelle nicht ausgeschlossen werden.

Da sich ein Kindersitz im Fahrzeug befand, untersuchte die Feuerwehr die Umgebung, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein Kind im Wagen befunden hatte. Die Helfer fanden aber niemanden. Nach Angaben der Polizei wird die Vollsperrung der Bundesstraße voraussichtlich bis gegen 15 Uhr andauern.