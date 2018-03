Vorsitzender des Sozialverbandes Venne bleibt für weitere zwei Jahre Heinrich Thelker (rechts). Als Wahlleiter fungierte Kreisvorsitzender Gerd Groskurt (Vierter von rechts). Ganz links: Ehrenkreisvorsitzende Irmgard Wessel. Foto: Karin Kemper

Vennermoor. „Hier in Venne ist die Welt noch in Ordnung“, stellte Heinrich Thelker, Vorsitzender des SoVD-Ortsverbands, in Anbetracht der Mitgliederzahlen fest. Zählte der Sozialverband vor zwei Jahren noch 176 Mitglieder, so sind es jetzt 191.