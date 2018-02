Die dreizehnjährige Amelie Stänner trug ein anspruchsvolles Programm vor, das von der Klassik bis zur Moderne reichte. Foto: Cornelia Müller

Arenshorst. In weniger als zwei Wochen wird in Oldenburg der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgetragen. Auch aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück werden dann einige vielversprechende Talente dabei sein. Eine Kostprobe ihres Könnens haben sie am Sonntag beim „Auswahlkonzert“ in der Arenshorster Kirche gegeben.