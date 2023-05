Der Hunteburger SV – hier mit Sascha Möhlmann (in Blau) gegen die SG Wimmer/Lintorf II – erwartet am Wochenende den TuS Bad Essen zum Topspiel der 1. Kreisklasse. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball am Wochenende Hunteburg als Dritter empfängt Spitzenreiter TuS Bad Essen zum Kreisklassen-Hit Von Peter Hilbricht | 04.05.2023, 17:58 Uhr

Die favorisierten Bezirksliga-Fußballer des TSV Venne erwarten Schlusslicht SW Kalkriese zum Heimspiel in Herringhausen. Bohmtes Bezirksliga-Frauen treten bei Heidekraut Andervenne II an. In der 1. Kreisklasse kommt es zum Altkreis-Kracher und Topspiel zwischen dem Hunteburger SV und dem TuS Bad Essen.