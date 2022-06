Einchecken, losfahren - fertig: Die Bestpreis-App „Yaniq“ erspart Gelegenheitsnutzern im Osnabrücker ÖPNV die Suche nach dem günstigsten Busticket. FOTO: Michael Gründel App erledigt Ticketauswahl Busfahren zum Bestpreis bald auch im Landkreis Osnabrück möglich? Von Sebastian Stricker | 08.06.2022, 05:30 Uhr

Ticketlos Busfahren, so oft man will - und dabei nie zu viel bezahlen, weil eine App im Nachhinein den günstigsten Tarif wählt: Was in der Stadt Osnabrück schon seit Herbst 2020 geht, könnte bald auch im Landkreis Osnabrück funktionieren.