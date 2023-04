Logo NEO Häufig eines der ersten Motive im Leben eines Kindes: Babys auf der Wochenstation. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch up-down up-down Kinder nicht verkleiden Zwischen Pups und Pucken: So läuft das erste Babyshooting richtig gut Von Dr. Stefanie Adomeit | 07.04.2023, 11:11 Uhr

Es ist wie beim Kita-Platz. Wer sein Neugeborenes von Profis fotografieren lassen möchte, muss sich dafür am besten schon vor der Geburt des Kindes anmelden. Wir haben Fotografinnen und Fotografen in Osnabrück, Bad Rothenfelde und Bissendorf gefragt, was sie beim Ablichten der Frischlinge so alles erleben und was ihnen - und den Eltern - wichtig ist.