Zwei Teenies entdecken das Wunder ihres Körpers: Alex Pettyfer als verliebter Alien und der „Glee“-Star Dianna Agron. FOTO: Disney Zwischen Monstern und Romanze: „Glee“-Star Dianna Agron „Ich bin Nummer Vier“: Alien in Love Von Daniel Benedict | 17.03.2011, 14:10 Uhr

Sein eigener Planet wurde zerstört; also wechselt ein außerirdischer Teenager an eine amerikanische Highschool. Er wechselt sogar ziemlich häufig, denn die Planetenzerstörer sind ihm immer noch auf den Fersen, und der junge Held muss sich unter ständig neuen Namen verstecken. Vorläufig ist er in Paradise, Ohio, angekommen, wo er sich als John Smith in eine Klassenkameradin verliebt. Im schlechtesten Moment melden sich einmal mehr die Finsterlinge zu Wort; und in der Stunde der Not erfährt John: Er verfügt über besondere Mächte, mit denen er den Lauf der Dinge zum Guten beeinflussen kann. Sei es im Kampf gegen die Prolls aus der Football-Clique, sei es im Gefecht mit Weltall-Monstern.