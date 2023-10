Kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei am Donnerstagabend einen Notruf aus Osnabrück-Lüstringen: Ein 57-jähriger Mann war dort mit zwei seiner Nachbarn aneinander geraten sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet der Mann mit einem 59-Jährigen und dessen 29 Jahre altem Sohn am späten Donnerstagabend in Streit.

Mit Messerstichen schwer verletzt

Dabei soll der 57-Jährige seine Nachbarn mit einem Einhandmesser verletzt haben. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern eines Mehrparteienhauses. Dabei soll der 57-Jährige die zwei anderen Männer mit einem Einhandmesser verwundet haben.

Einsatzkräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus, die aber beide außer Lebensgefahr sind. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen und seine Tatwaffe vor Ort sichergestellt werden. Der Hintergrund des Streits blieb zunächst unklar.