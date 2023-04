Die Fahrbahn auf dem Hasetorwall ist für die Unfallaufnahme gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Foto: Peter Gürtler up-down up-down Verkehr beeinträchtigt Zwei Unfälle in Osnabrück am Mittwochmorgen: Zwei Radfahrer leicht verletzt Von Arlena Schünemann | 12.04.2023, 08:37 Uhr

Im Osnabrücker Stadtgebiet ist es am Mittwochmorgen zu zwei Verkehrsunfällen gekommen: am Vitihof in der Innenstadt und an der Baumstraße in der Gartlage. In beiden Fällen ist ein Radfahrer von einem Autofahrer angefahren worden.