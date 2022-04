In den vergangenen Tagen sind in Osnabrück zwei Tankstellen überfallen worden. (Symbolfoto) FOTO: Jörn Martens Im nördlichen Stadtgebiet Zwei Überfälle auf Tankstellen in Osnabrück Von Cornelia Achenbach | 19.04.2022, 16:04 Uhr

Am Gründonnerstag und am Karsamstag sind in Osnabrück Raubüberfälle auf Tankstellen verübt worden.