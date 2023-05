Zwei Vogelbeobachter in ihrem Element: Ludwig Will (links) und Frank Ollermann halten am Rubbenbruchsee Ausschau nach Vögeln aller Art Foto: Christoph Beyer up-down up-down Aktionstag für den Artenschutz Birdrace in Osnabrück: 67 Vogelarten in zwölf Stunden gezählt Von Christoph Beyer | 07.05.2023, 17:59 Uhr

Wie viele verschiedene Vogelarten gibt es an einem Tag in und um Osnabrück? Frank Ollermann und Ludwig Will wollten es wissen. Die Vogelbeobachter nahmen am „Birdrace“ teil, einem Aktionstag zum Artenschutz, bei dem bundesweit Vogelbestände erfasst werden. Wir haben sie begleitet.